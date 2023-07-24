Під час доставлення чергового «клієнта» до кордону жінку затримали правоохоронці

Правоохоронці затримали 39-річну мешканку Червонограда, яка переправляла за кордон під виглядом волонтерів чоловіків призовного віку, які хотіли уникнути мобілізації. За внесення інформації про псевдоволонтерів у систему «Шлях», чоловіки платили по 6 тис. доларів.

Про затримання у понеділок, 24 липня, повідомили у прокуратурі Львівської області та у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби. У повідомленнях вказано, що 39-річна мешканка Червонограда обіцяла військовозобов’язаному виготовити пакет фіктивних документів, на підставі яких про нього вносили інформація до системи «Шлях» як про волонтера. Таким чином псевдоволонтер міг законно виїхати за кордон.

Для організації незаконного трансферу жінка на власному авто доставляла чоловіків до кордону та надавала поради щодо його перетину. Свої послуги вона оцінила у 6000 доларів США з однієї особи. Під час доставлення чергового «клієнта» до кордону жінку затримали правоохоронці після одержання нею грошових коштів.

Організаторці схеми переправлення ухилянтів повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.