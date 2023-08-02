Власницею та керівницею туристичної компанії «Мюнхаузен» є Христина Бонтар

На Львівщині правоохоронці викрили власницю туристичної фірми, яка переправляла за кордон чоловіків, які ухилялись від мобілізації. Суд уже обрав їй міру запобіжного заходу – тримання під вартою з можливістю вийти під 220 тис. грн застави.

Як вказано в ухвалі суду, уродженка Червонограда та керівниця туристичної компанії «Мюнхаузен» підозрюється в організації схеми переправлення ухилянтів за кордон. За даними бізнес-пошукової системи YouControl, власницею та керівницею цієї фірми із 2011 року є Христина Бонтар.

Наприкінці липня правоохоронці повідомляли про затримання мешканки Червонограда, яка за 6 тис. доларів переправляла чоловіків за кордон під виглядом волонтерів. Жінка виготовляла фіктивні документи, на підставі яких дані щодо чоловіків вносились у систему «Шлях». Затримана правоохоронцями жінка дуже схожа на Христину Бонтар, також на фото помітно, що поліцейські обшукували її авто BMW. Саме така машина BMW Х6 є у Христини Бонтар, в ухвалі суду вказано, що правоохоронці проводили у ній обшук.

Фото з затримання Христини Бонтар

Слідча суддя Золочівського районного суду Львівщини обрала Христині Бонтар міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти на волю під 220 тис. грн застави. Досудове розслідування триває.