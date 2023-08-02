Власницю турфірми з Львівщини затримали за переправлення ухилянтів за кордон
Христина Бонтар за 6 тис. доларів переправляла чоловіків за кордон під виглядом волонтерів
На Львівщині правоохоронці викрили власницю туристичної фірми, яка переправляла за кордон чоловіків, які ухилялись від мобілізації. Суд уже обрав їй міру запобіжного заходу – тримання під вартою з можливістю вийти під 220 тис. грн застави.
Як вказано в ухвалі суду, уродженка Червонограда та керівниця туристичної компанії «Мюнхаузен» підозрюється в організації схеми переправлення ухилянтів за кордон. За даними бізнес-пошукової системи YouControl, власницею та керівницею цієї фірми із 2011 року є Христина Бонтар.
Наприкінці липня правоохоронці повідомляли про затримання мешканки Червонограда, яка за 6 тис. доларів переправляла чоловіків за кордон під виглядом волонтерів. Жінка виготовляла фіктивні документи, на підставі яких дані щодо чоловіків вносились у систему «Шлях». Затримана правоохоронцями жінка дуже схожа на Христину Бонтар, також на фото помітно, що поліцейські обшукували її авто BMW. Саме така машина BMW Х6 є у Христини Бонтар, в ухвалі суду вказано, що правоохоронці проводили у ній обшук.
Фото з затримання Христини Бонтар
Слідча суддя Золочівського районного суду Львівщини обрала Христині Бонтар міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти на волю під 220 тис. грн застави. Досудове розслідування триває.