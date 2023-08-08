Посадовця підозрюють у безпідставних виплатах наближеним людям та допомозі злочинцям

Керівника Донецького обласного територіального центру комплектування взяли під варту з можливістю внести заставу розміром 3 млн грн. Його підозрюють у безпідставних виплатах наближеним людям та допомозі злочинцям, повідомило Державне бюро розслідувань у вівторок, 8 серпня.

За даними слідства, на посаді Запорізького військового комісара з липня по грудень 2022 року чоловік без законних підстав направив наближених підлеглих до бойової бригади ЗСУ нібито для виконання бойових завдань. Однак вони не брали участи в боях та безпідставно перебували в прифронтовій зоні. Комісар посприяв тому, щоб ці військовослужбовці безпідставно отримували додаткові бойові доплати на загальну суму понад 980 тис. грн за нібито участь у бойових діях.

Також військком влаштовував на роботу в ТЦК представників місцевого злочинного угруповання, щоб допомогти їм ухилитися від судового розгляду кримінальних справ з особливо тяжких злочинів.

Поміж іншим, фігурант допоміг одному з «кримінальних авторитетів» знятися з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон.

Відомство не називає імені зловмисника, однак ймовірно, мова йде про Геннадія Яременка, оскільки з відкритих джерел відомо, що саме він нині очолює Донецький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (військкомат), зазначає «Громадське».

Під час обшуків за місцями роботи та проживання підозрюваного в Запоріжжі та в місті Мирноград Донецької області працівники ДБР знайшли докази протиправної діяльності. Військкома звинувачують за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу. Йому загрожує від 8 до 12 років ув’язнення.