Перевірки ТЦК виявляють багато зловживань

Перевірка керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки виявила багато зловживань. Про це у відеозверненні ввечері, 3 серпня, повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами голови держави, він заслухав доповіді керівника СБУ Василя Малюка та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, зокрема і щодо перевірок «воєнкомів».

Зеленський наголосив, що перевірки виявляють багато зловживань, а всі факти, розслідуватимуть у межах кримінальних проваджень.

«Перевірка виявляє багато зловживань. Відверто огидних. Всі факти, виявлені правоохоронцями, вони представлять обов’язково суспільству та розслідують у межах кримінальних проваджень», – сказав президент.

Президент України висловив переконання, що у системі комплектування потрібні люди, «які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень».

«Висновок очевидний: у системі комплектування потрібні люди, які розуміють, що таке цінність захисту України. Цінність, а не ціна рішень. У «військкоматах» мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність й не втратив Україну. Дякую їм», – сказав Зеленський.