У середу, 2 серпня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про корупцію у наших військкоматах.

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Військкомати сьогодні по-новому іменують територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки, але крім назви у цій системі мало що змінилося. Мабуть, найбільше змінилися розцінки на послуги для ухилянтів від мобілізації, адже під час великої війни й сума відкупного хабара зростає.

За підсумками нових обшуків у керівництва Білгород-Дністровського ТЦК стало відомо, що там за уникнення мобілізації у «клієнтів» брали від семи до десяти тис. доларів. Сума залежала від платіжної спроможності ухилянта, місця його проживання і терміновості виїзду. Для пошуку клієнтів посадовці організували розгалужену мережу «посередників».

Речниця СБУ у Львівській області у коментарі розповіла, що посередники злочинних схем діяли по всій країні. Цими днями Служба Безпеки України й Національна поліція нарешті активно взялися чистити систему військкоматів від зловмисників. Звітують про майже сто обшуків по всій Україні й викриття посадовців, які забезпечували ухилянтам підроблення документів про непридатність до військової служби за станом здоров'я. У повний пакет послуг входила також відправка клієнтів за кордон.

Ядром цієї організованої злочинної групи були керівники Білгород-Дністровського військкомату та місцевої військово-лікарської комісії. А Білгород-Дністровський розташований в Одеській області, де головним «військовим комісаром» був одіозний Євген Борисов, який, судячи із матеріалів журналістів і слідчих, встиг шалено нажитися за час великої війни. Поки невідомо, чи історія Борисова якось переплітається із фігурантами нових обшуків.

Важливо нагадати, що про іспанську віллу та інші статки родини Євгена Борисова українці дізналися завдяки виходу розслідування журналістів «Української правди», а не після доблесної операції СБУ чи поліції. Тобто тривалий час на оборудки найбільш цинічних злочинців із середовища військкоматів взагалі не звертали увагу.

Навряд чи правоохоронці нічого не знали про схеми керівників ТЦК. Можливо, факт володіння віллою в Іспанії за майже чотири мільйони євро і був для них таємницею, але про елітний автопарк Євгена Борисова і його родичів в Одесі легко було довідатися. Отож Борисова викрили пильні журналісти, а сморід від цієї справи був настільки сильним, що його не змогли проігнорувати на Банковій: президент Володимир Зеленський особисто засудив корупцію у військкоматах і доручив генералові Залужному звільнити корупціонера Борисова, про якого «про якого говорить вся наша країна».

Тоді ж Зеленський доручив Міноборони спільно з правоохоронними й антикорупційними органами створити комісію і перевірити діяльність керівництва всіх регіональних ТЦК. Це відбулося наприкінці червня, тому в липні ми спостерігали низку викриттів і затримань працівників військкоматів. Тобто без наказу згори у нас далі нічого не працює. А обшуки та затримання дуже часто виявляються показовою демонстрацією для найвищого керівництва з боку силовиків.

Мабуть, краще хоча б так, ніж ніяк. І військком Борисов раптом зрозумів, що тепер йому не дадуть втекти. Хоча він намагався: ховався, змінював номери телефонів, автомобілі, але не допомогло. За кілька днів підозрюваного затримали в Києві. Він перебуває у СІЗО без можливості внесення застави. Може і має сісти на десять років.

Але справою Борисова проблема корупції у військкоматах не завершується. І риба тут гниє вже не з голови, а з усіх боків. Ось днями на Львівщині на хабарі у дві тис. доларів затримали військового районного ТЦК. Він обіцяв посприяти призовнику в ухиленні від мобілізації, а саме видати військовий квиток без проходження військово-лікарської комісії.

А ось кричуща ситуація в Рівному. Там ДБР викрило керівника обласного ТЦК Сергія Луцюка, який бив і принижував підлеглого. Слідчі вважають, що Луцюк залякував людину, яка збиралася доповісти про порушення на службі. І поки садист орудував битою, керівник районного військкомату знімав процес на телефон. Потерпілого змусили ставати навколішки та вимолювати пробачення. Фрагмент цього відеозапису опублікували і його бачила вся країна. А під час обшуків у Луцюка знайшли ще й пакет з наркотиками.

Перераховувати подібні історії можна довго. Начальника Чернівецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігоря Сорокопуда підозрюють у незаконному збагаченні. Проти нього вже зареєстрували відповідне кримінальне провадження. У Дніпропетровській області військком придбав майна на 350 тис. доларів. У нього теж провели обшуки. І це лише ті, кого вже помітили й намагаються притягнути до відповідальності. Вже сьогодні ДБР повідомило про підозру військовому комісару одного з районів Закарпаття, який змушував солдат будувати йому маєток.

Заробляти на страху людей у час війни цинічно і гидко. Це саме те, чим займаються нечисті на руку люди, які мали б забезпечувати мобілізацію до нашого війська. Війна справді загострює усі людські риси: як добрі, так і погані. Як розв'язати цю проблему? Ідеалісти кажуть, що за мобілізацію мають відповідати лише ветерани, які пройшли горнило війни. Та це лише частково відновить довіру до системи, однак не змінить її суті.