ДБР затримало одного з відділів Ужгородського районного ТЦК

Держбюро розслідувань викрило районного військового комісара на Закарпатті Ярослава Дмитрука, який змушував солдатів будувати його маєток. Під час обшуків у посадовця виявили атрибутику РФ і СРСР та 3,5 тис. доларів США.

Як повідомили в ДБР, уродженець Росії, який працює начальником одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та підтримки [колишній військкомат] видав наказ, за яким солдати замість служби будували його маєток. Земельну ділянку під новобудовою він купив та оформив на родича, щоб уникнути відповідальності.

Будівельні роботи тривали з початку березня до початку серпня 2023 року. 1 серпня на місці будівництва, а також в помешканні та робочому кабінеті військкома, слідчі ДБР провели обшуки. На будівництві виявили трьох солдатів, які виконували будівельні роботи. Вони погодились піти на співпрацю та дати свідчення слідству.

Під час обшуків у співробітника ТЦК вилучили 3,5 тис. доларів США, атрибутику РФ (монети, документи про здобуття освіти в Росія), одяг з емблемами СРСР та РФ, посвідчення офіцера МО СРСР, а також значки, кокарди і навіть георгіївська стрічка.

Слідчі повідомили начальнику одного з відділів Ужгородського ТЦК про підозру в перевищенні службових повноважень за ч. 5 ст. 426-1 ККУ. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід та відсторонить від посади.

В ДБР не розголошують особи затриманого, втім судячи з опублікованих фото документів, ідеться про керівника 1-го відділу Ужгородського РТЦК та СП Ярослава Дмитрука.