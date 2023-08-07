Суд арештував на два місяці військового комісара із Закарпаття
Ярослав Дмитрук може вийти під заставу у 805 тис. грн
До теми
Личаківський районний суд Львова арештував військового комісара Ярослава Дмитрука, який змушував своїх підлеглих будувати йому маєток на Закарпатті. Військком перебуватиме під вартою два місяці з можливістю внесення застави, повідомила УНН прес-секретарка Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко в понеділок, 7 серпня.
Ярослав Дмитрук отримав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Щоб військком вийшов з-під арешту, за нього мають внести заставу в розмірі 805 тис. грн.
«Тримання під вартою на 60 діб за умови, якщо він не внесе заставу. Він перебуває у Львівській установі виконання покарання», – повідомила Юлія Шевченко.
Нагадаємо, Ярослав Дмитрук, який є уродженцем Росії та начальником одного з ТЦК та СП на Закарпатті, видав наказ, за яким солдати замість служби будували його маєток. Його викрили співробітники ДБР 2 серпня 2023 року. У помешканні Дмитрука також виявили атрибутику РФ і СРСР та 3,5 тис. доларів США.
Зазначається, що ділянку під будинок військком записав на родича, щоб уникнути відповідальності. З березня 2023 року тривали будівельні роботи за участі солдатів. Ярославу Дмитруку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 426-1 ККУ (перевищення службових повноважень). За вчинений злочин йому загрожує до 12 років позбавлення волі без права обіймати посади до трьох років.