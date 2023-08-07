Військкому загрожує до 12 років позбавлення волі

Личаківський районний суд Львова арештував військового комісара Ярослава Дмитрука, який змушував своїх підлеглих будувати йому маєток на Закарпатті. Військком перебуватиме під вартою два місяці з можливістю внесення застави, повідомила УНН прес-секретарка Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко в понеділок, 7 серпня.

Ярослав Дмитрук отримав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Щоб військком вийшов з-під арешту, за нього мають внести заставу в розмірі 805 тис. грн.

«Тримання під вартою на 60 діб за умови, якщо він не внесе заставу. Він перебуває у Львівській установі виконання покарання», – повідомила Юлія Шевченко.

Нагадаємо, Ярослав Дмитрук, який є уродженцем Росії та начальником одного з ТЦК та СП на Закарпатті, видав наказ, за яким солдати замість служби будували його маєток. Його викрили співробітники ДБР 2 серпня 2023 року. У помешканні Дмитрука також виявили атрибутику РФ і СРСР та 3,5 тис. доларів США.

Зазначається, що ділянку під будинок військком записав на родича, щоб уникнути відповідальності. З березня 2023 року тривали будівельні роботи за участі солдатів. Ярославу Дмитруку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 426-1 ККУ (перевищення службових повноважень). За вчинений злочин йому загрожує до 12 років позбавлення волі без права обіймати посади до трьох років.