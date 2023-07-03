Нетверезий Костянтин Варі напав на дружину бійця ЗСУ посеред вулиці

Дружина військовослужбовця ЗСУ Тетяна Новак заявила, що в Ужгороді її побив нетверезий старший офіцер Закарпатського територіального центру комплектування та соціальної підтримки [колишній військкомат] майор Костянтин Варі. У поліції повідомили, що розпочали досудове розслідування за фактом побиття дружини військовго та готуються повідомити Костянтину Варі про підозру.

Про інцидент Тетяна Новак повідомила у неділю, 2 липня, на сторінці у Facebook. За її словами, 25 червня, приблизно о 15:20, в Ужгороді вони зайшли з чоловіком, офіцером ЗСУ Євгеном Голюком, у магазин біля зупинки. Там із військовим почав конфліктувати нетверезий чоловік у цивільному, запитував, чи боєць воював. Далі він запитував, де саме та за яких умов воював військовий та чому зараз не воює. Чоловік відповів, що служить в 15-му гірсько-штурмовому батальйоні і після оборони Соледара визнаний обмежено придатним.

«Це чомусь розлютило співрозмовника ще більше, і він видав нецензурний малозрозумілий монолог, загальний зміст якого зводився до "Ви не місцеві, і це одразу видно. Нащо ви приїхали? А ви знаєте, хто я? А я майор. Це мій район, мене всі знають"», – розповіла Тетяна Новак.

Після цього продавчиня почала заспокоювати нетверезого майора, водночас він декілька разів штовхнув Тетяну Новак та Євгена Голюка в голову. Костянтин Варі вибіг за подружжям на вулицю, де вдарив жінку в щелепу та ліву скроню. Тетяна Новак стверджує, що її чоловік не встиг втрутитись, оскільки нетверезий майор утік.

Подружжя викликало швидку. Вже в лікарні жінка написала заяву в поліцію. Того ж дня в лікарні в Тетяни зафіксували забій м'яких тканин голови та забій нижньої щелепи.

У поліції Закарпаття на інцидент відреагували у понеділок, 3 липня, через день після розголосу історії в соцмережах. Там зазначили, що слідчі відкрили досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 (легке тілесне ушкодження) ККУ. 55-річному співробітнику ТЦГ готуються повідомили про підозру.

«Правоохоронці поспілкувалися з потерпілими та з’ясували, що фігурант спочатку вчинив сварку з подружжям в приміщенні магазину, потім наздогнав пару на вулиці та кілька разів вдарив жінку в область голови та обличчя. Окрім цього, поліцейські опитали двох свідків та опрацювали відео з найближчих камер спостереження. Однак та місцевість, де відбувалася подія, не охоплюється жодною із них», – ідеться в повідомленні поліції.

Ще 25 червня Костянтина Варі затримали та доставили у відділок. У поліції підтвердили, що він перебував у стані алкогольного спʼяніння, – у його крові виявили 2,04 проміле алкоголю. Слідчі також призначили судово-медичну експертизу для потерпілої, аби встановити ступінь завданих травм.

На випадок також відреагувало міноборони. Заступник міністра Олександр Павлюк пообіцяв жорстку реакцію на «негідну поведінку» співробітників військкоматів.