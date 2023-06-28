Лікарі виявили в прикордонника Назара Матвіїшина розрив печінки та інші пошкодження внутрішніх органів

30-річний військовослужбовець Державної прикордонної служби Назар Матвіїшин став жертвою побиття на полігоні у Великих Мостах на Львівщині, де тимчасово дислокується його підрозділ. Про це повідомила його сестра Марта Матвіїшин, звинувативши в побитті брата капітана Івана Зазульчака. За цим фактом ДБР та військова прокуратура зареєстрували кримінальне провадження та почали розслідування.

«Сьогодні мій брат, солдат Матвіїшин Назар ледь не загинув. Але сталось це не у найгарячіших точках, а на ротації, в яку він приїхав декілька днів тому», – написала Марта Матвіїшин 27 червня у Facebook.

З її слів, 26 червня Назар Матвіїшин потрапив у Львівський клінічний госпіталь ДПСУ із діагнозом гострий апендицит, але під час операції лікарі також виявили сильні пошкодження внутрішніх органів. За висновком лікарів, який оприлюднила сестра, у солдата виявили закриту тупу травму черевної порожнини, закритий розрив печінки, забій підшлункової залози, брижі тонкого та товстого кишківника.

На полігоні побили військовослужбовця, родичі звернулися до правоохоронців (фото Марти Матвіїшин)

Унаслідок розриву печінки, зазначила Марта Матвіїшин, в брата стався внутрішній крововилив.

«Мого брата побив його капітан Іван Зазульчак. Зі слів брата, це не одиничний випадок, а побиття відбуваються на постійній основі "для профілактики"», – заявила Марта Матвіїшин.

Сестра постраждалого прикордонника розповіла ZAXID.NET, що її брат пішов добровольцем на службу після початку великої війни. Його побили на полігоні у Великих Мостах 23 червня – наступного дня після того, як він повернувся з фронту. Зі слів сестри, капітан побив солдата під час конфлікту, коли той вийшов з намету в туалет. Через побиття брата Марта Матвіїшин звернулася з заявою в правоохоронні органи.

«Брат мені вже розповідає, що йому телефонують з різних номерів, у тому числі капітан Зазульчак і його друзі, кажуть, хай сестра забере заяву. Але я задню не дам. Сьогодні постраждав мій брат, а завтра буде хтось інший», – наголошує Марта Матвіїшин.

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону повідомили, що за фактом побиття солдата відкрили кримінальне провадження.

«За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією ч.5 ст.426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень)», – розповіла ZAXID.NET речниця військової прокуратури Юлія Шевченко.

Розслідування справи здійснює ДБР за процесуального керівництва військової прокуратури. На цей час встановлюють усі обставини інциденту. Винуватцю загрожує до 12 років позбавлення волі.