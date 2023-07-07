32-річний Іван Зазульчак побив солдата, коли той вийшов з намета в туалет

ДБР оголосило підозру 32-річному капітану прикордонної служби Іванові Зазульчаку за побиття підлеглого. Інцидент трапився наприкінці червня на полігоні на Львівщині. Сестра постраждалого солдата Назара Матвіїшина заявила про побиття її брата капітаном Зазульчаком.

«За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру капітану прикордонної служби за фактом застосування військовою службовою особою насильства щодо підлеглого (ч.5 ст.426-1 КК України)», – повідомили 7 липня у військовій прокуратурі.

За даними слідства, 24 червня близько 18:00 32-річний капітан застосував фізичне насильство до підлеглого, щоб провчити його та підвищити власний авторитет серед співслужбовців. Як наслідок, постраждалий отримав розрив печінки, забій підшлункової залози та інші травми.

На цей час правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. Винуватцю загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 30-річний військовослужбовець Державної прикордонної служби Назар Матвіїшин став жертвою побиття на полігоні у Львівській області, де тимчасово дислокується його підрозділ. Про це повідомила його сестра Марта Матвіїшин, звинувативши в побитті брата капітана Івана Зазульчака. За цим фактом ДБР та військова прокуратура зареєстрували кримінальне провадження та почали розслідування.

Зі слів сестри, капітан побив солдата, коли той вийшов з намета в туалет. Постраждалого доправили у Львівський клінічний госпіталь ДПСУ із діагнозом гострий апендицит, але під час операції лікарі також виявили сильні пошкодження внутрішніх органів.