Костянтин Варі побив дружину військовослужбовця

На Закарпатті звільнили майора обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Костянтина Варі, який кілька днів тому п’яним побив дружину військовослужбовця ЗСУ Тетяну Новак. Про це у середу, 5 липня, повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

«На підставі інформації, наданої за місцем служби офіцера та ураховуючи слідчі дії, які тепер очікують на зазначену особу у зв'язку з провадженням, розпочатим правоохоронними органами за фактом вчинення кримінального правопорушення, прийнято рішення про звільнення цієї особи з лав Збройних сил України», – написав Павлюк у своєму Telegram-каналі.

Він наголосив, що в подальшому оцінку діям офіцерам дадуть правоохоронні органи та суд.

«Зі сторони Закарпатського ОТЦК та СП буде забезпечене максимальне сприяння проведенню слідчих дій та з'ясуванню всіх обставин інциденту», – наголосив заступник міністра.

Нагадаємо, у неділю, 2 липня, дружина військовослужбовця ЗСУ Тетяна Новак заявила, що в Ужгороді її побив нетверезий старший офіцер Закарпатського територіального центру комплектування та соціальної підтримки [колишній військкомат] майор Костянтин Варі. Інцидент трапився 25 червня. Тоді Тетяна Новак разом зі своїм чоловіком Євгеном Голюком, який є офіцером ЗСУ, зайшли до магазину. Там із військовим почав конфліктувати нетверезий чоловік у цивільному, запитував, чи боєць воював. Коли Євген Голюк відповів, що після оборони Соледара визнаний обмежено придатним, нетверезий чоловік розлютився. Він декілька разів штовхнув Тетяну Новак та Євгена Голюка в голову. Далі Костянтин Варі вибіг за подружжям на вулицю, де вдарив жінку в щелепу та ліву скроню. За чим фактом слідчі відкрили досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 (легке тілесне ушкодження) ККУ.