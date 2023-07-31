Чоловіка затримали під час отримання 2000 доларів США хабара

На Львівщині на хабарі 2000 доларів США затримали військового районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За ці гроші він обіцяв посприяти призовнику в ухиленні від мобілізації.

Як повідомили у прокуратурі, за 2000 доларів США військовий обіцяв призовнику посприяти в ухиленні від мобілізації. За ці гроші він обіцяв видати військовий квиток без проходження військово-лікарської комісії. Посадовець гарантував, що у процесі поновлення документів, чоловіка не мобілізують.

Слідчі повідомили співробітнику ТЦК про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (хабар) ККУ. За вчинене йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення 130 тис. грн застави. Невдовзі його відсторонять від займаної посади.