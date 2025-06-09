Ігоря О. затримали під час одержання 2 тис. доларів хабаря у липні 2023 року

Перемишлянський районний суд виніс вирок службовцю районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігорю О., який вимагав від військовозобов’язаного чоловіка 2 тис. доларів хабаря. Суд призначив йому 93,5 тис. грн штрафу, а сплачені 134,2 тис. грн застави перерахували на ЗСУ.

Як вказано в матеріалах справи, Ігор О. працював інструктором відділення рекрутингу та комплектування одного з районних ТЦК Львівщині. У 2023 році його затримали за вимагання 2 тис. доларів хабаря (73 тис. грн за актуальним тоді курсом НБУ) у військовозобов’язаного, якому він обіцяв повпливати на керівника ТЦК і видати документи без проходження ВЛК, які б допомогли йому уникнути мобілізації.

У суді Ігор О. свою провину визнав і розкаявся. Він попросив перерахувати сплачену ним заставу 134,2 тис. грн на рахунок Сил оборони.

Враховуючи обставини справи, суддя Роман Борняк визнав Ігоря О. винним у хабарництві за ч. 2 ст. 369 ККУ та призначив 93,5 тис. грн штрафу. Крім цього, суд дозволив перерахувати заставу на ЗСУ. Це рішення можна оскаржити в апеляції.