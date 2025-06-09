Суд оштрафував службовця районного ТЦК на Львівщині за хабар від призовника
За хабар Ігор О. обіцяв військовозобов’язаному уникнути мобілізації
Перемишлянський районний суд виніс вирок службовцю районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігорю О., який вимагав від військовозобов’язаного чоловіка 2 тис. доларів хабаря. Суд призначив йому 93,5 тис. грн штрафу, а сплачені 134,2 тис. грн застави перерахували на ЗСУ.
Як вказано в матеріалах справи, Ігор О. працював інструктором відділення рекрутингу та комплектування одного з районних ТЦК Львівщині. У 2023 році його затримали за вимагання 2 тис. доларів хабаря (73 тис. грн за актуальним тоді курсом НБУ) у військовозобов’язаного, якому він обіцяв повпливати на керівника ТЦК і видати документи без проходження ВЛК, які б допомогли йому уникнути мобілізації.
У суді Ігор О. свою провину визнав і розкаявся. Він попросив перерахувати сплачену ним заставу 134,2 тис. грн на рахунок Сил оборони.
Враховуючи обставини справи, суддя Роман Борняк визнав Ігоря О. винним у хабарництві за ч. 2 ст. 369 ККУ та призначив 93,5 тис. грн штрафу. Крім цього, суд дозволив перерахувати заставу на ЗСУ. Це рішення можна оскаржити в апеляції.