Контррозвідка СБУ та ДБР затримали підполковника

Департамент військової контррозвідки СБУ та Державне бюро розслідувань викрили на Львівщині 46-річного підполковника однієї з військових частин Нацгвардії, який за 15 тис. євро обіцяв переправити військовозобов'язаного за кордон. Підполковника затримали, коли він отримав гроші від батька призовника.

«За даними слідства, підполковник особисто зустрівся з батьком призовника та повідомив йому місце, час і спосіб переправлення сина через державний кордон України. Він гарантував безпечний виїзд та уникнення перевірок під час перетину кордону. Після зустрічі посадовець отримав обумовлену суму за свої "послуги"», – розповіли у пресслужбі ДБР.

Затриманий домовлявся з батьком військовозобов’язаного. Фото ДБР

Підполковнику вручили підозру в організації незаконного переправлення людей через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 ККУ). Затриманому загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють всіх причетних до злочину. Процесуальне керівництво проводить Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.