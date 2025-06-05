Співорганізатором схеми виявився 80-річний мешканець Львівського району

Поліцейські затримали 54-річного мешканця Львова та 80-річного мешканця Львівського району, які за 20 тис. доларів взялись допомогти ухилянту отримати фіктивні документи для відстрочки від призову за станом здоров’я, які дали б можливість втечі за кордон.

Як повідомили у четвер, 5 червня, у поліції та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, 54-річний львів’янин та його 80-річний співучасник налагодили канал переправлення військовозобов’язаних на підставі сфабрикованих документів про відстрочку від призову через стан здоров’я. Вартість послуги становила 20 тис. доларів.

«Спільники запевняли, що мають знайомих у медичній сфері та правоохоронних органах, тож зможуть домовитися про сприяння. На підставі так званих білих квитків їхні клієнти могли безперешкодно виїжджати до країн Євросоюзу під час дії правового режиму воєнного стану», – йдеться в повідомленні спецпрокуратури.

Схему організували 54-річний львів’янин та його 80-річний спільник

Підозрюваних затримали після отримання обумовленої суми коштів. Суд обрав їм запобіжні заходи. Слідчі перевіряють причетність до злочину інших осіб.

Фігурантам повідомили про підозру у незаконному переправленні через кордон (ч.3 ст.332 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна.