Керівника ГО затримали за сприяння в оформленні інвалідності ухилянтам

СБУ затримала керівника зареєстрованої у Львові громадської організації «Всеукраїнська асоціація молоді та спорту» Станіслава Зімова. За версією правоохоронців, він за 10 тис. доларів взявся допомогти в оформленні групи інвалідності ухилянту.

Як повідомили у середу, 28 травня, в СБУ та поліції Львівщини, керівник громадської організації налагодив незаконну схему отримання відстрочки від призову за мобілізацією.

«Задокументовано, що у листопаді 2024 року фігурант обіцяв повпливати на посадовців МСЕК для прийняття відповідного рішення та допомогти військовозобов’язаному отримати II групу інвалідності без законних підстав. На основі таких документів призовник мав змогу уникнути мобілізації», – йдеться в повідомленні СБУ.

Затриманому оголосили підозру

Свої послуги керівник громадської організації оцінив у 10 тисяч доларів. Правоохоронці задокументували протиправну діяльність, після чого затримали фігуранта. Йому вже повідомили про підозру за одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Слідчі встановлюють інших причетних до схеми.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозру отримав керівник ГО «Всеукраїнська асоціація молоді та спорту» 23-річний Станіслав Зімов.

За інформацією YouControl, ГО зареєстрована у 2023 році у Львові. Сам Станіслав Зімов є уродженцем селища Горностаївка Каховського району на Херсонщині та тимчасово проживає у Львові.