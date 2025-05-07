Організатором схеми виявився діючий заступник начальника Яворівської ДПІ

ДБР спільно з СБУ та департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції викрили чинного та двох колишніх львівських податківців, які організували схему ухилення від мобілізації. За хабарі 3-10 тис. доларів вони допомагали оформляти фейкові інвалідності. За даними ZAXID.NET, організаторами схеми виявилися заступник начальника Яворівської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області Анатолій Сисюк, ексначальник відділу Головного управління ДПС у Львівській області Сергій Михальчук та експрацівник податкової Тарас Виздрик.

Як повідомили у середу, 7 травня, у ДБР та департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, організував злочинну схему колишній начальник однієї з районних державних податкових інспекцій Головного управління Державної податкової служби у Львівській області, який наразі обіймає посаду заступника начальника іншої районної податкової інспекції. Він залучив до схеми тепер вже двох колишніх працівників податкової Львівщини.

За даними слідства, фігуранти діяли, змовишись з посадовцями обласного та кількох районних ТЦК, лікарями міжрайонних МСЕК, а також медиками львівських лікарень і поліклінік.

«Один з учасників підшуковував клієнтів, яким через лікарів оформлювали фіктивні діагнози. Документи передавали іншому спільнику, який вирішував питання у МСЕК, а надалі оформлював відстрочку від мобілізації через ТЦК. Організатори залучали до схеми також інших посередників. Вартість своїх послуг ділки оцінювали від 3 до 10 тисяч доларів США, залежно від складності завдання», – йдеться в повідомленні ДБР.

За даними правоохоронців, з 2023 року зловмисники допомогли оформити інвалідність щонайменше 19 чоловікам. Органи досудового розслідування вживають заходів для анулювання цих незаконно виданих документів.

Один з підозрюваних також пропонував клієнтам забезпечити переправлення через державний кордон за окрему плату – 3,5 тис. доларів. Він надавав чоловікам інструкції та іншу необхідну інформацію, допомагав уникнути можливих перешкод для виїзду з України.

Податківцям повідомили підозри за отримання хабарів та переправлення ухилянтів

Всім трьом фігурантам повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 ККУ), а ще одному додатково – в незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 10 років.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави. За клопотанням ДБР, посадовця податкової відсторонено від виконання службових обов’язків.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозри отримали діючий заступник начальника Яворівської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області Анатолій Сисюк (на час скоєння злочину він обіймав посаду начальника іншої ДПІ), ексначальник відділу відділу контролю міжнародної діяльності управління трансфертного ціноутворення Головного управління ДПС у Львівській області Сергій Михальчук (звільнений на початку цього року) та колишній старший інспектор з особливих доручень відділу оперативного реагування ГУ ДФС у Львівській області Тарас Виздрик (звільнений у 2022 році).