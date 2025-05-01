Ексвійськкома затримали під час отримання 4000 доларів хабара

На Рівненщині викрили 57-річного ексвійськкома та медпрацівників, які заробляли на схемі ухилення від мобілізації. За грошову винагороду підозрювані допомагали оформити інвалідність військовим після бойових поранень та чоловікам призовного віку. Про це повідомила 1 травня пресслужба СБУ області.

За даними слідства, організував незаконну схему 57-річний ексвійськком одного з районів Рівненської області, який залучив посадовців військового госпіталю та лікарів кількох медустанов регіону.

«Учасники оборудки за грошову винагороду допомагали військовим, які отримали бойові поранення, оформити групу інвалідності та отримати висновок ВЛК про придатність до проходження військової служби в тилових частинах та навчальних центрах», – зазначають в СБУ.

Клієнтів оформляли до військового госпіталю, а лікарі робили у їхніх медкартах записи про проходження відповідної діагностики, реабілітації та лікування на стаціонарі. Відтак військовозобов’язаних направляли на проходження ВЛК, де вони отримували висновок про «обмежену придатність» та могли оформити групу інвалідності.

Крім цього, хабарі надавали і чоловіки призовного віку за отримання відстрочки від мобілізації за станом здоров’я. Для цього ексвійськком залучив лікарів ВЛК та медпрацівників, які за фальшивими діагнозами про наявність захворювань опорно-рухової системи оформлювали відстрочку від мобілізації.

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали організатора схеми під час отримання ним чергового траншу – 4000 доларів від ухилянта. Правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили готівку, мобільні телефони, транспортні засоби, комп’ютерну техніку та медичну документацію із доказами злочину.

Ексвійськкому оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.