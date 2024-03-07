На хабарі затримали працівника ВЛК і колишнього військкома Рівненського району

У Рівненській області на хабарі затримали працівника ВЛК і колишнього районного військкома. Посадовці вимагали у двох поранених військовослужбовців 7400 доларів за визнання їх непридатними до служби у ЗСУ. Тепер затриманим загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Як повідомили 7 березня у Спеціалізованій прокуратурі Західного регіону, член гарнізонної військово-лікарської комісії одного із медичних закладів регіону та колишній районний військком пропонували двом пораненим у зоні бойових дій військовим посприяти у встановленні відповідного діагнозу та подальшого визнання їх непридатними до служби у ЗСУ за хабар.

«Свої послуги із надання одному військовослужбовцю офіційного скерування на проходження лікування у медустанові оцінили у 400 доларів США, а за вирішення питання про звільнення зі служби за станом здоров’я іншого – 7000 доларів США. Обох підозрюваних затримано під час отримання коштів», – зазначили в прокуратурі.

Під час санкціонованих обшуків із помешкань, робочих місць і транспортних засобів фігурантів вилучили майже 5 млн грн різної валюти, чорнові записи, особові справи призовників, копії медичних та інших документів.

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 ККУ (вимагання і одержання неправомірної вигоди для третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за попередньою змовою групою осіб). За інкримінованими статтями їм загрожує від трьох до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.