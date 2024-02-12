Хірурга Ігоря Микуляка затримали на хабарі у приміщенні військового госпіталю

Оперативники департаменту стратегічних розслідувань спільно з поліцейськими та СБУ затримали на хабарі хірурга Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Ігоря Микуляка. За версією слідства, лікар за 5 тис. доларів обіцяв військовослужбовцю посприяти у видачі висновку про непридатність до подальшої служби.

Як розповіли ZAXID.NET у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, затримали хірурга у п’ятницю, 9 лютого, у приміщенні Військово-медичного клінічного центру Західного регіону одразу після отримання ним 5 тис. доларів хабара.

За даними правоохоронців, хірург вимагав гроші у військовослужбовця за видачу висновку про непридатність до військової служби.

Хірург вимагав гроші у військовослужбовця (фото ДСР)

Затриманому готують підозру за хабарництво (ст.368 ККУ) та обрання міри запобіжного заходу.

Правоохоронці не розголошують прізвище затриманого лікаря. За даними ZAXID.NET, на хабарі попався хірург Ігор Микуляк, який працює у військовому госпіталі у Львові близько 40 років.