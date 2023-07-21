Військового посадовця затримали на гарячому під час отримання хабара

СБУ та поліція затримали начальника відділу Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, який за хабар пропонував пораненому захиснику вирішити питання щодо звільнення його від подальшого проходження служби. 50-річного майора затримали на робочому місці під час отримання 1000 доларів.

«За чималий хабар посадовець гарантував надати висновок лікарської комісії про те, що стан здоров’я військовослужбовця є обмежено придатний до служби у воєнний час та непридатним до військової служби у мирний час. Послуги виготовлення відповідних документів ділок оцінив у 1000 доларів США», – йдеться в повідомленні СБУ Львівщини.

Затримання хабарника відбулося на робочому місці

Як розповіли в поліції Львівщини та у спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Західного регіону, хабарником виявився 50-річний начальник одного з відділів військово-медичної установи регіону, мешканець одного з сіл Львівського району. Працівники СБУ та поліції затримали його «на гарячому» під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Правоохоронці не розголошують, в якому військовому медичному закладі відбулося затримання. За даними ZAXID.NET, на хабарі затримали майора Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.

Йому вже повідомили про підозру за хабарництво (ст.369-2 ККУ). Суд обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Встановлюються й інші особи, які причетні до цієї схеми. Винуватцю загрожує від 5 до 10 років ув'язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскація майна.