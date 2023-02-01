Медиків підозрюють у вимаганні 4300 доларів хабара від військового

У військово-медичному клінічному центрі Західного регіону викрили подружжя медиків, які, за даними правоохоронців, взяли хабар у військового за визнання його обмежено придатним для служби. Одну фігурантку справи уже відсторонили від посади.

Як вказано в ухвалі Галицького райсуду Львова, 18 січня 2023 року начальницю клініки лабораторної діагностики ВМКЦ Західного регіону затримали правоохоронці після отримання 3700 доларів від військового. У матеріалах справи вказано, що вона діяла спільно з своїм чоловіком, який також працює в військовому госпіталі.

У жовтні 2022 року військовий з в/ч у Яворові приїхав у військовий госпіталь у Львові, щоб отримати консультацію про стан свого здоров’я. Під час розмови медик (його посаду не вказано) запропонував за 4300 доларів посприяти у визнанні його обмежено придатним до служби за станом здоров’я, щоб він служив у тих частинах, які не беруть участі в бойових діях. Для початку військовому треба було передати 300 доларів.

Військовий після розмови з медиком звернувся до поліції та діяв уже під контролем правоохоронців. Наприкінці жовтня медик зробив запис у картці військового про необхідність стаціонарного лікування в госпіталі ветеранів у Винниках, а військовий передав йому 300 доларів.

Чоловік залучив до незаконної схеми свою дружину, яка працює начальницею клініки лабораторної діагностики ВМКЦ. Згодом він дав військовому її контакти та сказав, що вона буде займатись документами за його відсутності.

18 січня 2023 року військовий передав другу частину хабара у сумі 3700 доларів у службовому кабінеті начальниці клініки лабораторної діагностики ВМКЦ Західного регіону. Після отримання хабара жінку затримали.

Галицький районний суд Львова обрав начальниці клініки лабораторної діагностики центру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 214,7 тис. грн. Її також відсторонили від посади до 20 березня 2023 року.

У судовому реєстрі приховане прізвище підозрюваної, а також в ухвалах суду не вказано посаду, яку займає її чоловік. Наразі в реєстрі не оприлюднені ухвали про обрання міри запобіжного заходу другому фігуранту справи.