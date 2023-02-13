Стало відоме прізвище та імена викритих на хабарництві медиків львівського військового госпіталю. Ольгу та Якова Думченків відсторонили від посади за взяття хабара у військового за визнання його обмежено придатним до служби.

На початку лютого з судового реєстру стало відомо про затримання начальниці клініки лабораторної діагностики ВМКЦ Західного регіону після отримання 3700 доларів від військового. Вона діяла спільно з своїм чоловіком, який також працює у львівському військовому госпіталі на посаді старшого ординатора неврологічного відділення клініки нейрохірургії та неврології.

Фото Спеціалізованої прокуратури з затримання Ольги Думченко

Правоохоронці не розголошували імена затриманих, але ZAXID.NET вдалось з’ясувати, що йдеться про Ольгу та Якова Думченків. Обох медиків відсторонили від займаних посад на два місяці.

Раніше інформагенція Міноборони «Армія.Inform» називала полковницю медичної служби Ольгу Думченко першою офіцеркою ЗСУ. Інформацію про керівницю клініки лабораторної діагностики ВМКЦ Західного регіону, яка у розпал пандемії коронавірусу робила ПЛР-тести військовим, поширював також і Генштаб ЗСУ.

Ольга Думченко очолює клініку лабораторної діагностики ВМКЦ Західного регіону (фото Армія.Inform)

З матеріалів справи відомо, що у жовтні 2022 року військовий з військової частини у Яворові приїхав у військовий госпіталь у Львові, щоб отримати консультацію про стан свого здоров’я. Під час розмови Яків Думченко запропонував за 4300 доларів посприяти у визнанні його обмежено придатним до служби за станом здоров’я, щоб він служив у тих частинах, які не беруть участі в бойових діях.

18 січня 2023 року військовий передав другу частину хабара у сумі 3700 доларів у службовому кабінеті начальниці клініки лабораторної діагностики ВМКЦ Західного регіону Ольги Думченко. Після отримання хабара жінку затримали.

Наразі обом медикам обрано запобіжний захід та відсторонено від займаних посад на два місяці.