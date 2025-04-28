СБУ проводить обшуки в Шептицькому райвідділі поліції
Справа стосується організації схеми для ухилянтів
СБУ проводить слідчі дії в райвідділі поліції в Шептицькому
У понеділок, 28 квітня, cпівробітники СБУ проводять слідчі дії в Шептицькому районному відділі поліції на Львівщині у справі про ухилення від мобілізації.
За попередньою інформацією, обшуки пов’язані з викриттям схеми ухилення від мобілізації, яку організували місцеві співробітники поліції спільно з ТЦК.
Першим про це повідомив депутат Шептицької райради, місцевий активіст Олександр Клімов. Факт обшуків ZAXID.NET також підтвердили в правоохоронних органах. Подробиці обіцяють повідомити згодом.
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