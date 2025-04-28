СБУ проводить слідчі дії в райвідділі поліції в Шептицькому

У понеділок, 28 квітня, cпівробітники СБУ проводять слідчі дії в Шептицькому районному відділі поліції на Львівщині у справі про ухилення від мобілізації.

За попередньою інформацією, обшуки пов’язані з викриттям схеми ухилення від мобілізації, яку організували місцеві співробітники поліції спільно з ТЦК.

Першим про це повідомив депутат Шептицької райради, місцевий активіст Олександр Клімов. Факт обшуків ZAXID.NET також підтвердили в правоохоронних органах. Подробиці обіцяють повідомити згодом.