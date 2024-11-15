Працівники ДБР спільно з прикордонниками викрили поліцейського з Львівщини, який допомагав чоловікам призовного віку нелегально втекти за кордон. За даними слідства, 30-річний поліцейський Самбірського райвідділу шукав охочих виїхати з України та власним автомобілем довозив їх до кордону з Румунією. Для проїзду блокпостів правоохоронець використовував службове посвідчення.

Як розповіли у п’ятницю, 15 листопада, в теруправлінні ДБР Львівщини, у жовтні правоохоронець намагався переправити до Європи чотирьох мешканців Львівської та Закарпатської областей. Він підібрав одного у Львові, а потім заїхав ще за трьома клієнтами до Стрия та Виноградова.

«Правоохоронець довіз їх до прикордонної зони на території Берегівського району Закарпаття, де надав їм електронну карту з маршрутом руху, щоб вони пішки самостійно перетнули кордон з Румунією. Проте усіх чотирьох затримали прикордонники та склали протоколи про спробу незаконного перетину кордону», – йдеться в повідомленні ДБР.

Вартість таких послуг правоохоронця становила близько 5 тисяч євро. Фігурант встиг взяти з порушників понад 20 тис. євро. За даними ZAXID.NET, за переправлення ухилянтів затримали 30-річного інспектора Самбірського райвідділу поліції. Йому повідомили про підозру у незаконному переправленню осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

На сьогодні підозрюваного вже звільнили з роботи. За клопотанням ДБР суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Слідчі встановлюють інших причетних до цієї схеми переправлення ухилянтів.