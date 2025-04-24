Правоохоронця звільнили зі служби

Виноградівський районний суд визнав колишнього інспектора відділу превенції Самбірського райвідділу поліції Миколу Федька винним у незаконному переправленні чоловіків через кордон. За переправлення чотирьох ухилянтів до Румунії старшому лейтенанту поліції призначили 5 років ув’язнення, проте реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Вирок винесли 15 квітня. Йдеться про схему, яку Микола Федько налагодив на Закарпатті у 2024 році. Спочатку 21 жовтня обвинувачений, показуючи на блокпостах службове посвідчення працівника поліції, доставив двох чоловіків до прикордонної смуги у селі Гудя Берегівського району. Він передав ухилянтам електронну карту з маршрутом руху від місця висадки у напрямку Румунії та отримав за надані послуги 6,5 тис. доларів. Порушників кордону затримали.

Через три дні Микола Федько знайшов ще двох чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон України і за 15 тис. доларів організував їм трансфер зі Старого Самбора до прикордонної смуги поблизу села Теково Берегівського району.

Під час судового засідання 28 лютого поліцейський, якого на той час вже звільнили зі служби, уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд також врахував, що обвинувачений перерахував на рахунок Збройних Сил України 258 тис. грн.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Василь Трагнюк визнав Миколу Федька винним у незаконному переправленні чоловіків через кордон і призначив йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. 7 тис. євро та 8 тис. доларів, отримані правоохоронцем за переправлення ухилянтів, конфіскували у власність держави.