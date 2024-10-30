У жовтні кіберфахівці СБУ викрили ще 13 груп у соцмережах та месенджерах, які перешкоджали мобілізації у Львівській області. Одному з адміністраторів повідомили про підозру.

Як розповіли в СБУ Львівщини, аудиторія цих антимобілізаційних спільнот у Viber, Telegram та Tik-Tok налічувала близько 140 тис. користувачів. Учасники груп поширювали інформацію про актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників ТЦК та СП. Учасниками груп були переважно чоловіки, які намагались ухилитися від мобілізації.

«Щоб уникнути відповідальності за перешкоджання мобілізації, деякі з адміністраторів приховували свої контактні дані в налаштуваннях груп. А також створювали “приватні” групи з прихованими контактами учасників. Кіберфахівці СБУ встановили особи адміністраторів та заблокували групи, де повідомляли про заходи, які проводять працівники ТЦК», – повідомили в СБУ.

Під час обшуків в одного з адміністраторів вилучили телефон, через який він здійснював протиправну діяльність. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 ККУ). Винуватцю загрожує до 8 років позбавлення волі.

Також СБУ з’ясовує інформацію про інших адміністраторів антимобілізаційних груп.

Раніше у цьому році СБУ заблокувала 17 груп, на платформах яких поширювалась інформація щодо перешкоджання діяльності ЗСУ.