Тернополянин збирав інформацію про роботу ТЦК

Тернопільський міськрайонний суд визнав винним Ростислава Н. у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України, але звільнив від покарання, призначивши три роки іспитового терміну. Також суд конфіскував телефон обвинуваченого. У вироку йдеться, що Ростислав Н. був адміністратором чат-боту та каналу у Telegram, в якій повідомляв, де представники ТЦК роздають повістки.

Згідно з матеріалами справи, Ростислав Н. створив канал у серпні 2023 року, де збирав інформацію про роботу ТЦК і вручення повісток. Інформацію він отримував від мешканців Тернополя, які могли анонімно писати у чат-бот. Повідомлення у чат-боті видалялися автоматично через добу. Обвинувачений адміністрував канал з фейкового профілю. Ростислав Н. також рекламував свій канал в інших місцевих групах. Чоловіка викрили працівники Служби безпеки України та 26 жовтня 2023 року провели обшуки в його помешканні.

У суді обвинувачений повністю визнав провину, розкаявся та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суддя Наталія Воробель визнала Ростислава Н. винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 ККУ) і призначила йому три роки іспитового терміну. Також суд конфіскував на користь держави мобільний телефон Samsung Galaxy. Вирок можна оскаржити у Тернопільському апеляційному суді.