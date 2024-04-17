Організатора затримали під час передачі грошей

В Тернополі правоохоронці викрили тернополянина, який обіцяв за 12 тис. доларів виготовити документи про тимчасову непридатність до війська. Чоловік запевняв своїх клієнтів, що в нього є зв’язки з членами військово-лікарської комісії. Організатора поліцейські затримали під час передачі грошей.

Слідчі поліції Тернополя та працівники СБУ виявили схему ухилення від мобілізації. Один з місцевих бізнесменів обіцяв за 12 тис. доларів допомогти уникнути призову на військову службу. Своїм потенційним клієнтам тернополянин розповідав, що зможе вплинути на членів військово-лікарської комісії.

Зловмисника та його авто часто помічали біля ТЦК

Слідчі з’ясували, що до протиправної діяльності причетний 37-річний місцевий мешканець. Як з’ясувалося, він сприяв чоловікам в отримані документів про тимчасову непридатність до військової служби. Також його самого та його автомобіль часто помічали біля будівель міського військкомату.

«Правоохоронці затримали бізнесмена на гарячому, одразу після отримання ним усієї суми грошей. 12 тис. доларів вилучили», – повідомили в поліції Тернопільщини у середу, 17 квітня.

Гроші правоохоронці вилучили

Наразі слідчі поліції Тернопільщини вже вручили підозру чоловіку за ч. 3 ст. 369-2 КК України (Зловживання впливом). За незаконні оборудки йому загрожує до 8 років позбавлення волі.