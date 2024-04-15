Прикордонники викрили чоловіка за 50 метрів від державної межі

На Буковині правоохоронці затримали місцеву жительку, яка за 6 тис. фунтів стерлінгів пообіцяла переправити ухилянта за кордон. Гроші мала заплатити матір чоловіка після успішного перетину її сином державної межі. Однак, прикордонники викрили чоловіка за 50 метрів від кордону.

Під час розслідування з’ясувалося, що за нелегальний перетин кордону домовлявся не сам чоловік, а його матір. Жінка знайшла через знайомих 47-річну посередницю, яка пообіцяла за 6 тис. фунтів стерлінгів посприяти успішному переходу в Румунію. Однак прикордонники викрили його та ще кількох ухилянтів, які того вечора намагалися перейти кордон.

«Жінка співпрацювала з іншими організаторами незаконного переправлення та домовилась з ними про свого “клієнта”. Його та ще інших чоловіків викрили прикордонники за 50 метрів від лінії розмежування держкордону», – повідомили в прокуратурі Буковини в понеділок, 15 квітня.

Поліцейські затримали 47-річну буковинку. Вона виявилася жителькою прикордонного села Остриця. Жінці оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України). Щодо інших організаторів незаконного перетину кордону, то матеріали стосовно них виведені в окреме провадження.