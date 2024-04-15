Вирок Закарпатського апеляційного суду набрав законної сили

Прокуратура в апеляції домоглася зміни покарання для 30-річного мешканця Мукачівщини, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Замість умовного терміну, який призначив суд першої інстанції, закарпатець отримав 3 роки ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 15 квітня, військовозобов’язаний у червні 2023 року з’явився до одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, пройшов медичний огляд і був визнаний військово-лікарською комісією придатним. Після цього чоловік написав заяву про відмову проходити військову службу.

«Вже у вересні того ж року Мукачівський міськрайонний суд визнав чоловіка винним і призначив покарання – 3 роки позбавлення волі зі встановленням іспитового строку на 1 рік», – інформують правоохоронці.

Це рішення суду прокуратура оскаржила в Закарпатському апеляційному суді, який визнав закарпатця винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив йому 3 роки ув’язнення. Вирок суду вже набрав законної сили.