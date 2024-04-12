В Україні затвердили новий закон про мобілізацію, що встановлює нові правила призову, бронювання та відстрочки. Закон набуде чинності через 60 днів після того, як його підпише президент. Повний текст затвердженого документа на сайті Верховної Ради ще не оприлюднили, однак уже відомо, що закон суттєво змінює правила відстрочки від призову.

ZAXID.NET пояснює, хто тепер має право на відстрочку під час воєнного стану та за яких умов.

Хто має право на відстрочку

заброньовані держслужбовці, працівники критичних підприємств і бізнесу. Докладніше про те, кого і за якими правилами бронюватимуть, читайте в матеріалі ZAXID.NET;

люди з інвалідністю або тимчасово непридатні за рішенням ВЛК;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки з дітьми, один із батьків яких помер, позбавлений батьківських прав, безвісти зниклий тощо;

жінки та чоловіки, опікуни та прийомні батьки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, важкохвору дитину або повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

опікуни недієздатної людини;

ті, хто має дружину (чоловіка) з інвалідністю І, ІІ групи чи ІІІ групи (за певних умов);

ті, хто має одного з батьків з інвалідністю І чи ІІ групи, або одного з батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю І чи ІІ групи, якщо інших родичів немає;

члени сім’ї другого ступеню споріднення (наприклад, дружина або чоловік) з інвалідністю I або ІІ групи, що потребують постійного догляду;

жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років і чоловіка (дружину), який служить в ЗСУ.

Кому скасували право на відстрочку

Новий закон про мобілізацію не передбачає відстрочку від служби для аспірантів, які навчаються за контрактом, і для тих, що здобувають освіту, яка не є вищою за попередню, наприклад, ідеться про другу вищу освіту, ще один бакалаврат чи магістратуру. Також відстрочки тепер не матимуть працівники підприємств Міноборони.