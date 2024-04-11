Релігія є досить частим поясненням військовозобов’язаних у суді, чому вони відмовляються від мобілізації. Існує чимало релігійних організацій, зокрема, Свідки Єгови та низка протестантських церков, віровчення яких забороняє брати до рук зброю. Чи можна уникнути мобілізації через релігійні переконання та що робити призовникам, чия віра забороняє воювати, пояснює «Українська правда».

«Релігійні переконання не звільняють людину від обов’язку захищати державу. Конституція закріплює рівність усіх громадян та не допускає дискримінації за релігійною ознакою. Згідно з законом, військовий обов’язок є однаковим як для віруючих, так і для невіруючих», – пояснює адвокат юридичної фірми «Міллер» Андрій Новак.

Зокрема, у Статті 35 Конституції України зазначено: «ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань».

Водночас, якщо «виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою». Альтернативна служба запроваджується замість проходження строкової військової служби і не передбачає військової підготовки та використання зброї.

Проте замінити військову службу альтернативною під час війни не можна. Як пояснює адвокат, норма про заміну військової строкової служби на альтернативну діяла у мирний час, але строкової служби під час воєнного стану немає.

«При цьому 35 Стаття Конституції юридично продовжує діяти, але законодавство не вирішує порядок проходження невійськової служби під час воєнного стану. Стаття 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" про це мовчить», – коментує юрист.

Чи можна попросити про небойову посаду, якщо релігія не дозволяє брати до рук зброю? Теоретично, так. Андрій Новак радить написати заяву до військкомату і попросити виконувати військовий обов'язок у формі альтернативної (невійськової) служби. Потрібно додати документ, що підтверджує істинність цих переконань – довідку від своєї релігійної громади – з переліку зареєстрованих організацій (таких є всього 10), які забороняють використання зброї. Утім, якщо в призначенні на небойову посаду відмовлять, обов'язок захищати державу залишається в силі. За відмову служити може настати кримінальна або адміністративна відповідальність.