За рішенням суду, ОДА та департамент соцполітики мають компенсувати позивачу судовий збір у розмірі 908 грн

Івано-Франківський окружний адмінсуд задовольнив позов Василя Сорокатого, який вимагав, щоб йому замінили військову службу на альтернативну з релігійних переконань. Попередньо департамент соцполітики Івано-Франківської ОДА відмовив у прийнятті відповідної заяви через несвоєчасність подання, повідомила у середу, 24 листопада, прес-служба Івано-Франківського окружного адмінсуду.

У позовній заяві Василь Сорокатий пояснив, що через свої особисті релігійні переконання його сумління не дозволяє виконувати військовий обов`язок.

«Позивач зазначив, що є членом Релігійного об`єднання Свідків Єгови в Україні та прийняв водне хрещення. Крім цього, з 26.07.2020 Керівний Комітет Релігійної організації "Релігійний Центр Свідків Єгови в Україні" призначив його на посаду священнослужителя - старійшиною (єпископом) збору. Тому, відповідно до особистих релігійних переконань його навчене по Біблії сумління не дозволяє йому користуватися зброєю та виконувати військовий обов`язок» – йдеться у матеріалах справи.

Щоб пройти альтернативну службу замість військової чоловік мав за два місяці до початку призову подати заяву до департаменту соцполітики Івано-Франківської ОДА. Проте його заяву не прийняли через те, що Василь Сорокатий протермінував подання майже на місяць.

Водночас при розгляді справи суд взяв до уваги, що «Свідки Єгови є релігійною групою, що дотримується принципів пацифізму, їхнє віровчення не дозволяє проходити військову службу, носити військову форму або брати в руки зброю. Попри це, Свідки Єгови погоджуються здійснювати альтернативну цивільну службу за умови, що вона не пов`язана з військовими організаціями.

Розглянувши матеріали справи суддя Андрій Могила ухвалив рішення задовольнити позов Василя Сорокатого та зобов'язав Івано-Франківську ОДА прийняти рішення про направлення його на альтернативну службу. Також ОДА та департамент соцполітики мають компенсувати позивачу судовий збір у розмірі 908 грн. На рішення суду може бути подана апеляція.