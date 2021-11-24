Надвірнянський районний суд оштрафував командира делятинської військової частини Геннадія Мірохіна за отримання у 2017 році 20 тис. грн за сприяння у проходженні військової служби за контрактом. Підполковнику присудили сплатити 25,5 тис. грн штрафу та заборонили на три роки обіймати керівні посади.

За версією правоохоронців, у травні 2017 році командир військової частини отримав від двох чоловіків по 10 тис. грн за сприяння у проходженні військової служби за контрактом у військовій частині, якою він керує.

«Допитаний під час судового засідання підполковник свою вину не визнав та пояснив, що станом на квітень-травень 2017 року військова частина була укомплектована тільки на 26%. Тому він і працював з охочими проходити військову службу у військовій частині. Командир видавав претендентам відношення з якими вони прибували до військоматів, та після проходження медичного огляду розприділялися саме у підпорядковану йому військову частину», – йдеться у матеріалах справи.

Передачу грошей правоохоронці зафіксували у піцерії 16 травня. Проте за словами Геннадія Мірохіна, це була спланована провокація. Підполковник пояснив суду, що не знав, що йому дали гроші, на його думку, це були копії документів, які він не розглядаючи поклав до кишені.

В результаті розгляду суд дійшов висновку, що всі докази підтверджують винуватість керівника військової частини.

Суддя Олександра Міськевич призначила покарання Геннадію Мірохіну у вигляді 25,5 тис. грн штрафу з позбавленням на три роки права обіймати керівні посади. На вирок ще може бути подана апеляційна скарга.