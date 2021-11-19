Військові збирали секретні дані щодо арсеналів ракетного озброєння на території України

СБУ викрила командира військової частини Івано-Франківської області, який збирав секретні дані щодо арсеналів ракетного озброєння на території України. Під час обшуків у військовослужбовця, вилучили ноутбук та флешку, на яких він зберігав матеріали, повідомила у п'ятницю, 19 листопада, прес-служба управління СБУ у Івано-Франківської області.

«Серед виявлених відомостей – закрита інформація щодо більше десятка баз зберігання ракет і боєприпасів Збройних Сил України, секретні дані щодо схем дислокації та організаційно-штатної структури арсеналів озброєння, а також укомплектованості відповідних підрозділів особовим складом і технікою. Наразі перевіряється причетність зловмисника до розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ проти державної безпеки нашої країни», – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Слідчі розпочали досудове розслідування у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 422 (розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу.