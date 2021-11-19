Наразі Росія веде масштабну спецоперацію проти України, а її військові маневри досягнуть піку в січні. Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив в ефірі програми «Право на владу».

«Задум Москви дуже простий – дестабілізація всередині, використовуючи дуже багато наративів. Від антивакцинаторів до невдоволення з різних причин. Далі, міграційна криза, яка має на меті обурення суспільства, масштабна енергетична криза, що насувається за нашою оцінкою, економічна криза», – заявив він.

Глава розвідки зазначив, що Росія веде «накопичення» на певному віддаленні від кордону України.

«І це на тлі масштабного маневрування російської армії з накопиченням на певному віддаленні від державного кордону. Це накопичення триватиме і вийде на пік наприкінці січня», — додав Буданов.

Буданов наголосив, що ситуація повністю контролюється. Він зазначив, що перебуває у США, щоб прискорити та покращити рівень взаємодії з основними партнерами України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія перекинула до кордону з Україною батальйон танків і цього разу розгортання часто відбувається вночі і проводиться «елітними підрозділами» російських військ. В українському Генштабі спростували інформацію про нарощування військ Росії біля українського кордону.

За словами заступника голови Офісу президента України з питань національної безпеки і оборони Романа Машовця, Росія не відводить військову техніку від українських кордонів після військових навчань, що дозволяє їй швидко сформувати ударні угруповання для наступу на Україну.

Водночас президент Володимир Зеленський у відеозверненні 10 листопада наголосив, що скупчення та переміщення військ відбуваються на фронті восьмий рік і «психологічний тиск з боку РФ на нас давно не діє».

Сама ж Росія каже, що військове розміщення на її території є внутрішньою справою, і вона заперечує будь-які агресивні наміри, одночасно звинувачуючи США в провокації, коли на цьому тижні військові кораблі в Чорному морі пройшли поблизу її території.