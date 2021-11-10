Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про нарощування військ Росії біля українського кордону. Відповідне відеозвернення було оприлюднене його прес-службою ввечері у середу, 10 листопада.

Передусім президент України подякував західним партнерам за інформацію, заявивши, що це доказ підтримки України, зацікавленості та поінформованості щодо ситуації на Донбасі.

«З боку РФ ми чуємо закиди, що саме Україна затягує мирний процес та зриває зустріч у нормандському форматі. Сподіваюся, тепер весь світ чітко бачить: хто насправді хоче миру, а хто концентрує майже 100 тисяч військових на нашому кордоні», – зазначив президент.

Голова держави також сказав, що поведінка Кремля на восьмому році війни не дивує і не лякає Україну.

«Дивує і лякає те, що це раптом стало відкриттям для деяких експертів, журналістів і блогерів, які підняли медіанасилля. Дорогі панікери, журналісти. Обстріли та вибухи, скупчення та переміщення військ відбуваються на фронті восьмий рік поспіль. Психологічний тиск із боку РФ на нас давно не діє. Наші спецслужби, наша розвідка мають повну інформацію. Наша армія готова дати відсіч будь-кому, будь-коли і будь-де. Ваша паніка точно не допоможе їй. Але може допомогти противнику, стати частиною інформаційної війни та завдати країні не меншої шкоди, ніж бойові дії», – наголосив він.

Як інформував ZAXID.NET, 31 жовтня газета The Washington Post повідомила, що Росія нібито відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною, що викликає занепокоєння серед чиновників США та Європи.

9 листопада агентство Bloomberg заявило, що Росія перекидає до кордону з Україною танки і цього разу розгортання часто відбувається вночі і проводиться «елітними підрозділами» російських військ. Натомість в українському Генштабі інформацію про нарощування військ Росії біля українського кордону спростовували.