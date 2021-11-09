Росія переміщує більше танків до кордону з Україною, повідомила агенція Bloomberg із посиланням на аналіз британської оборонно-розвідувальної фірми Janes.

Згідно з повідомленням, аналіз даних у соцмережах за 7 листопада свідчить про те, що принаймні один батальйон основних бойових танків Т-80У був розгорнутий на залізничній станції у Воронезькій області Росії. За даними Janes, танки, судячи з усього, прямували до полігону Погоново, того самого, де нарощування російських військових навесні викликало занепокоєння Заходу.

Як зазначає «Радіо Свобода», минулого тижня базована в Лондоні Janes заявила, що виявила розгортання танків і самохідної артилерії у Брянській і Курській областях на північному кордоні України 28-29 жовтня.

Як зазначає Bloomberg із посиланням на звіт Janes, на відміну від досить відкритого нарощування сил навесні, нинішній рух є прихованим і часто відбувається вночі та здійснюється елітними наземними підрозділами, що може свідчити не про наміри залякати, а створити активну загрозу.

Минулого тижня речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати «уважно» стежать за незвичайним наростанням російської військової активності поблизу України. Росія, у свою чергу, заявила, що переміщення військ на її власній території є її внутрішньою справою і заперечила будь-які агресивні наміри.

Влада України стверджує, що рівень російських збройних сил поблизу українських кордонів істотно не змінився з моменту зростання напруженості навесні. «Є деяке посилення», – заявив нещодавно речник президента Сергій Никифоров. Він додав, що «поки рано робити якісь висновки про цілі Росії».

Американське видання Politico 1 листопада опублікувало нові супутникові фотографії, які, за його даними, підтверджують нещодавні повідомлення про те, що Росія знову накопичує війська і військову техніку на кордоні з Україною. Перед цим кілька джерел, у тому числі авторитетне американське видання The Washington Post, написали, що останніми тижнями Росія відновила переміщення техніки та військових до кордону з Україною. Газета із посиланням на неназваних співрозмовників серед американських та європейських посадовців зазначала, що це почалося після того, як Кремль завершив спільні з Білоруссю масштабні військові навчання «Захід-2021» півтора місяці тому.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України наступного дня після появи цієї публікації заявили, що станом на 1 листопада додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння і військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано.