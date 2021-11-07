Підтвердження інформації про те, що Росія знову нарощує поблизу українських кордонів, немає. Про це розповів речник президента України Сергій Никифоров в ефірі телеканалу «Дом».

Міноборони України не підтверджує, що на кордонах поблизу України спостерігається зосередження російських військ, та називає такі повідомлення «елементом психологічного та пропагандистського тиску», каже Никифоров.

З його слів, на нещодавній нараді виступав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, який не «розповів нічого, що мало би насторожити».

«Залишається відкритим питання, навіщо американські ЗМІ поширюють таку інформацію, і чи правдива вона», – додав він.

Що відбувається на кордоні України та РФ?

Про нібито перекидання російських військ до кордонів України повідомило 30 жовтня американське видання The Washington Post. Журналісти розповіли, що останнім часом у соціальних мережах з'явилися відеоролики, які показують «російські військові поїзди й автоколони, що перевозять велику кількість військової техніки, зокрема, танки й ракети, на півдні та заході Росії».

Водночас поширену в ЗМІ інформацію про збільшення російських військових угруповань Міноборони України заперечило. Мовляв, такі повідомлення можуть бути елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій і плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань «Захід-2021»

Вже за кілька днів інше американське видання Politico опублікувало супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, скупчення бронетанкових частин, танків та самохідної артилерії разом із сухопутними військами в районі російського міста Єльня недалеко від кордону з Білоруссю.

Російських окупантів безпосередньо поблизу українських кордонів військ окупантів не побачили і українські прикордонники. ДПСУ переконує, що сили, які РФ залишила неподалік від українських кордонів після останніх навчань, не демонструють готовності до наступальних дій у найближчій перспективі.