США ознайомлені з інформацією про про незвичну військову активність Росї біля кордону з Україною та уважно стежать за розвитком ситуації. Відповідну заяву заступниця керівника місії США в ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллер озвучила під час засідання ради ОБСЄ, повідомляє «Укрінформ».

У місії наголосили, що будь-які ескалаційні дії з боку РФ викличуть «велике занепокоєння».

«Нам відомі публічні повідомлення про незвичну військову активність Росії поблизу України. Я не можу говорити про російські наміри, але ми, як завжди, уважно спостерігаємо за регіоном», – вказала вона і наголосила, що будь-які ескалаційні або агресивні дії з боку РФ «будуть викликати велике занепокоєння» у США.

«Ми продовжуємо підтримувати деескалацію в регіоні та дипломатичне врегулювання конфлікту на сході України», – вказала дипломатка.

Вона також нагадала, що російська агресія в Україні, яка триває вже восьмий рік, забрала понад 13 тис. життів, а десятки тисяч людей отримали поранення. Ще близько 1,6 млн осіб стали внутрішньо переміщеними особами.

«Ми закликаємо Росію припинити агресію, дотримуватися режиму припинення вогню, виконувати свої Мінські зобов'язання та вивести свої сили з суверенної території України», – підкреслила представниця місії США в ОБСЄ.

Нагадаємо, що про перекидання російських військ до кордонів України повідомило 30 жовтня американське видання The Washington Post. У США звернули увагу, що підрозділи збройних сил РФ перекидають сили ближче до кордонів України.

Через кілька днів Politico опублікувало супутникові зображення, на яких нібито видно скупчення бронетанкових частин, танків і самохідної артилерії разом з наземними військами біля містечка Єльня в Смоленській області. Воно знаходиться майже за 260 км від кордону Чернігівської області.

Ще ближче до України журналісти помітили переміщення танків і артилерійських установок 4-ї танкової дивізії Росії. Відстань до кордонів нашої країни становить близько 100-150 км. Проте в прикордонній службі безпосередньо поблизу українських кордонів військ окупантів не побачили.