У Конгресі США закликали Джо Байдена і країни Євросоюзу надати Україні додаткову військову допомогу. Про це йдеться у заяві голови комітету у закордонних справах палати представників Конгресу США Майкла Маккола.

Серед причин він назвав заяви про нарощування Росією військ на українському кордоні.

За його словами США і Євросоюз мають недвозначно висловити підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

«Ця підтримка повинна містити в собі додаткову допомогу США у сфері безпеки, в тому числі зброю смертельної дії», – підкреслив Маккол.

Крім того, конгресмен закликав Білий дім переглянути заходи щодо Москви, які повинні бути застосовані «за подальшу інтенсифікацію агресії».

Що взагалі відбувається на кордоні України та РФ

Про перекидання російських військ до кордонів України повідомило 30 жовтня американське видання The Washington Post. У США звернули увагу, що підрозділи збройних сил РФ перекидають сили ближче до кордонів України.

Через кілька днів Politico опублікувало супутникові зображення, на яких нібито видно скупчення бронетанкових частин, танків і самохідної артилерії разом з наземними військами біля містечка Єльня в Смоленській області. Воно знаходиться майже за 260 км від кордону Чернігівської області. Ще ближче до України журналісти помітили переміщення танків і артилерійських установок 4-ї танкової дивізії Росії. Відстань до кордонів нашої країни становить близько 100-150 км.

Проте в прикордонній службі безпосередньо поблизу українських кордонів військ окупантів не побачили. Глава ДПСУ переконує, що сили, які РФ залишила неподалік від українських кордонів після останніх навчань, не демонструють готовності до наступальних дій у найближчій перспективі.