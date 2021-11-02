Супутникові знімки показують, що Росія таки нарощує війська біля українських кордонів

Видання Politico опублікувало супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, що підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною. Відповідні докази містяться на супутникових знімках від Maxar Technologies, надані журналістам.

Фото показують скупчення бронетанкових частин, танків та самохідної артилерії разом із сухопутними військами в районі російського міста Єльня недалеко від кордону з Білоруссю.

В райони навколо Брянська і Курська, неподалік від північного кордону України, була переміщена техніка 4-ї танкової дивізії Росії. Ці підрозділи оснащені основними бойовими танками Т-80У та самохідною артилерійською установкою. У цьому районі також було помічено елементи 1-ї гвардійської танкової армії.

Як йдеться в публікації, підрозділи розпочали рух наприкінці вересня з інших районів Росії, де вони зазвичай базуються.

Журналісти зазначають, що нарощування російських військ біля українських кордонів збіглося із черговим загостренням між Росією і Заходом на тлі обурення президента РФ Володимира Путіна новими розмовами про можливий вступ України та Грузії в НАТО, а міністр оборони США Ллойд Остін відвідав обидві країни в жовтні.

Фото Maxar Technologies, Politico

Нагадаємо, першою про нарощування російських військ біля України повідомила впливова американська газета The Washington Post. Але після появи публікації Міністерство оборони України заперечило цю інформацію. Коментарів української влади щодо матеріалу Politico станом на ранок вівторка, 2 листопада, не було.