Широкомасштабні розміщення російських військ поблизу східного кордону України є однією з фаз нової стратегії Москви. Про це пише The Guardian.

Там нагадують, що у квітні, привівши десятки тисяч військових до українського кордону, Путін оголосив про частковий відхід військ, що відносно зменшило занепокоєння Києва та Заходу.

Але відтоді з’ясувалося, що відступ був лише поверхневим. Частина військ залишилася в регіоні, а багато танків, балістичних ракет та різноманітної артилерії також нікуди не зникли. Наразі приблизно 100 тис. російських військовослужбовців перебувають поблизу українського кордону.

Відкрите вторгнення насправді становило б величезний геополітичний ризик для Кремля, оскільки санкції, запроваджені у 2014 році, продовжують діяти. Але, вочевидь, Путін вирішив, що настав час суттєво «підняти температуру на Донбасі», пише The Guardian.

Військове нарощування значно розширює можливості Кремля і дозволяє переконливо використовувати зброю та швидко реагувати на зміну ситуації.

Вирішивши, що мирні переговори більше не працюють у контексті головної мети – залякуванню Києва та перешкоджанню його відносинам із ЄС і НАТО, Москва, почала реалізовувати «план Б». Військове нарощування Росії є фактичною ескалацією конфлікту без самого конфлікту.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг цього тижня застеріг Москву від «подальших провокацій або агресивних дій» проти сусіда та союзника ЄС. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що будь-яка агресія з боку Росії буде «серйозною помилкою».

Але прийняте у вівторок рішення німецького енергетичного регулятора тимчасово призупинити сертифікацію суперечливого газопроводу «Північний потік-2» додає ще один непередбачуваний вимір до нестабільної ситуації. Тим часом розвідка США говорить про високу ймовірність російського військового втручання на територію України.