Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припускає, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю може бути хитрим маневром, яким Росія маскує підготовку до нової агресії проти України. Про це Моравецький заявив в інтерв'ю Bild.

«Ми не можемо нічого виключати. Очевидно, що Лукашенко і Путін дотримуються стратегії, що має на меті роз'єднання та дестабілізацію Заходу. Ми не знаємо, що іще вони планують. Можливо також, що криза на кордоні має на меті лише відвернути увагу від нових військових атак, які Путін готує в Україні», – сказав Моравецький.

За його словами, він сподівається на те, що міжнародний тиск спрацює і зупинить потік мігрантів з Білорусі. Після цього Європейський союз готовий допомогти повернути цих людей на батьківщину.

З такою ж заявою раніше виступив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він переконаний, що спровокована режимом білоруського диктатора Олександра Лукашенка міграційна криза має на меті відвернути увагу від діяльності Росії на кордоні із Україною.

Яка ситуація на польсько-білоруському кордоні?

Ситуація загострилася 8 листопада, коли до польського кордону з території Білорусі підійши тисячі нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу, які хочуть потрапити до ЄС. Дві великі групи мігрантів таки змогли прорватися через огорожу на околицях населених пунктів Кринки та Біловежа та потрапити з території Білорусі до Польщі. Деяких з них затримали польські прикордонники та повернули назад до кордону.

На тлі міграційної кризи про посилення кордонів із Білоруссю оголосила і Україна. Зокрема, кордони зміцнюють технікою та безпілотниками, а також особовим складом прикордонників. За інформацією української розвідки, наразі в Білорусі перебувають 16 тис. нелегальних мігрантів. Наразі вони, за сприяння білоруських військових, намагаються штурмувати польський кордон.

ЄС звинувачує у цих подіях режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і вважає, щотаким чином він мститься за санкції, запроваджені за придушення опозиції і протестів.

А що відомо про дії РФ на кордоні із Україною?

Раніше провідні світові ЗМІ повідомляли про те, що Росія зосереджує біля України військову техніку. За словами заступника голови Офісу президента України з питань національної безпеки і оборони Романа Машовця, Росія не відводить військову техніку від українських кордонів після військових навчань, що дозволяє їй швидко сформувати ударні угруповання для наступу на Україну.

Крім того, британське видання The Mirror повідомило, що Велика Британія готова перекинути в Україну близько 600 бійців сил спеціального призначення через загрозу військового вторгнення з боку Росії.