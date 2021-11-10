Дві великі групи мігрантів змогли прорватися через огорожу з території Білорусі до Польщі. Деяких з них затримали польські прикордонники та повернули назад до кордону.

Групи мігрантів щонайменше кількох десятків іноземців силою прорвали паркани на околицях населених пунктів Кринки та Біловежа, повідомляє Onet 9 листопада. Частину з них польські прикордонники повернути на лінію кордону, інших розшукують.

Як зазначає Radio Polskie Bialystok, у таборі мігрантів біля Кузниці ситуація спокійніша. На білоруській території кордону перебувають щонайменше кілька сотень людей. За ними постійно стежать і білоруські служби.

Міграційна криза та Олександр Лукашенко

Напружена ситуація на кордоні Польщі, Литви і Латвії, що змусила їх вводити режим надзвичайного стану і почати огороджувати кордон колючим дротом, триває із серпня, коли збільшився потік нелегальних мігрантів з країн Азії, Близького Сходу й Африки намагаються потрапити до Євросоюзу з території Білорусі.

ЄС вважають, що це результат цілеспрямованих дій Білорусі у відповідь на санкції проти режиму самопроголошеного президента цієї країни Олександра Лукашенка. Із чого почалась міграційна криза, кому вона вигідна і до чого може призвести напруга – читайте в матеріалі ZAXID.NET.