ЄС посилив візовий режим для білоруських чиновників через міграційну кризу
Рішення не вплине на звичайних громадян Білорусі
Рада ЄС частково призупинила дію угоди про спрощення візового режиму з Білоруссю у відповідь спровоковану режимом диктатора Олександра Лукашенка міграційну кризу. Обмеження стосуватимуться білоруських чиновників та не вплинуть на звичайних громадян країни.
Відповідно до рішення, опублікованого 9 листопада, ЄС призупиняє положення, які скасовують вимоги щодо документальних доказів, регулюють видачу багаторазових віз та знижують збори за подачу заяви на отримання візи.
«Для Білорусі неприпустимо грати із життям людей задля політичних цілей. Це рішення ще раз свідчить про нашу спільну протидії гібридній атаці», – зазначив Алеш Хойс, голова Ради внутрішніх справ.
ЄС наголошує, що це рішення не вплине на звичайних громадян Білорусі. Вони й надалі зможуть користуватися пільгами спрощення візового режиму.
Міграційна криза та Олександр Лукашенко
З весни цього року на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією і Польщею активізувалася мігрантська криза: тисячі нелегальних мігрантів з країн Азії, Близького Сходу й Африки намагаються потрапити до Євросоюзу з території Білорусі.
Напружена ситуація на кордоні Білорусі, Польщі, Литви і Латвії, що змусила сусідні країни вводити режим надзвичайного стану і почати огороджувати кордон колючим дротом, триває із серпня, коли збільшився потік нелегальних мігрантів.
ЄС вважають, що це результат цілеспрямованих дій Білорусі у відповідь на санкції проти режиму самопроголошеного президента цієї країни Олександра Лукашенка. Із чого почалась міграційна криза, кому вона вигідна і до чого може призвести напруга – читайте в матеріалі ZAXID.NET.