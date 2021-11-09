Рада ЄС частково призупинила дію угоди про спрощення візового режиму з Білоруссю у відповідь спровоковану режимом диктатора Олександра Лукашенка міграційну кризу. Обмеження стосуватимуться білоруських чиновників та не вплинуть на звичайних громадян країни.

Відповідно до рішення, опублікованого 9 листопада, ЄС призупиняє положення, які скасовують вимоги щодо документальних доказів, регулюють видачу багаторазових віз та знижують збори за подачу заяви на отримання візи.

«Для Білорусі неприпустимо грати із життям людей задля ​​політичних цілей. Це рішення ще раз свідчить про нашу спільну протидії гібридній атаці», – зазначив Алеш Хойс, голова Ради внутрішніх справ.

ЄС наголошує, що це рішення не вплине на звичайних громадян Білорусі. Вони й надалі зможуть користуватися пільгами спрощення візового режиму.

Міграційна криза та Олександр Лукашенко

З весни цього року на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією і Польщею активізувалася мігрантська криза: тисячі нелегальних мігрантів з країн Азії, Близького Сходу й Африки намагаються потрапити до Євросоюзу з території Білорусі.

Напружена ситуація на кордоні Білорусі, Польщі, Литви і Латвії, що змусила сусідні країни вводити режим надзвичайного стану і почати огороджувати кордон колючим дротом, триває із серпня, коли збільшився потік нелегальних мігрантів.

ЄС вважають, що це результат цілеспрямованих дій Білорусі у відповідь на санкції проти режиму самопроголошеного президента цієї країни Олександра Лукашенка. Із чого почалась міграційна криза, кому вона вигідна і до чого може призвести напруга – читайте в матеріалі ZAXID.NET.