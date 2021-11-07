Міністерство оборони Польщі опублікувало зняте на кордоні із Білоруссю відео, як група мігрантів намагається атакувати польський прикордонний пункт.

Міноборони країни повідомило 7 листопада, що деякі мігранти напали на один із прикордонних пунтків в присутності принаймні одного білоруса. Зокрема, на відео видно, як група мігрантів кидає в бік польських прикодинників гілки або камні. З такими ситуаціями польські солдати стикаються майже щоденно, кажуть в міністерстві.

Z takimi sytuacjami codziennie mierzą się polscy żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej. Grupa migrantów - młodych mężczyzn - w obecności co najmniej jednego Białorusina zaatakowała dziś nasze posterunki. pic.twitter.com/lNjA7zamIr — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 7, 2021

«Ситуація на кордоні стає все більш напруженою. Подібні ситуації зараз є майже звичним явищем. Ми всі повинні бути вдячні нашим бійцям та прикордонникам за службу», – прокоментував відео міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Що відбувається?

З весни цього року на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією і Польщею активізувалася мігрантська криза: тисячі нелегальних мігрантів з країн Азії, Близького Сходу й Африки намагаються потрапити до Євросоюзу з території Білорусі. Раніше ЗМІ публікували відео, як білоруські силовики женуть мігрантів до кордонів з вищеназваними країнами. Внаслідок таких дій Латвія, Литва і Польща оголосили на своїх кордонах надзвичайний стан.

Євросоюз та його держави-члени вважають, що це результат цілеспрямованих дій Білорусі у відповідь на санкції проти режиму самопроголошеного президента цієї країни Олександра Лукашенка.