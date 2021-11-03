Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про будівництво державного кордону. На польському кордоні, який також є зовнішнім кордоном ЄС, буде створено бар’єр проти нелегальної міграції, повідомив у вівторок, 2 листопада, Polsat. Ухвалення такого закону пов’язане з напливом нелегальних мігрантів з території Білорусі.

Стіна на кордоні коштуватиме 1,615 млрд злотих (орієнтовно 350 млн євро). Формальним інвестором будівництва стане головнокомандувач Прикордонної служби. Він зможе призначити повноважного представника, який відповідатиме за будівництво кордону.

Закон про будівництво державного кордону депутати обох палат польського парламенту ухвалили в жовтні. Він стосується ділянок польського кордону, які одночасно є зовнішніми кордонами ЄС, тобто кордонів з Україною, Білоруссю і Росією.

Закон, який підписав президент, покликаний дати можливість термінового будівництва стіни у зв'язку з міграційним тиском на кордоні з Білоруссю.

Сума на будівництво кордону включає 1,5 млрд злотих (понад 325,5 млн євро) на будівництво фізичного бар'єру та 115 млн злотих (понад 24 млн євро) на технічні пристрої (периметрію).

Окрім того, що для такого будівництва не буде потрібно низки дозволів та узгоджень, закон також передбачає право відчужувати майно громадян. Компенсацію за таке відчуження платитимуть очільники воєводств.

Нагадаємо, з весни цього року на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією і Польщею активізувалася мігрантська криза: тисячі нелегальних мігрантів з країн Азії, Близького Сходу й Африки намагаються потрапити до Євросоюзу з території Білорусі. Раніше ЗМІ публікували відео, як білоруські силовики женуть мігрантів до кордонів з вищеназваними країнами. Внаслідок таких дій Латвія, Литва і Польща оголосили на своїх кордонах надзвичайний стан.

Євросоюз та його держави-члени вважають, що це результат цілеспрямованих дій Білорусі у відповідь на санкції проти режиму самопроголошеного президента цієї країни Олександра Лукашенка.