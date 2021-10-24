Вісім додаткових поліцейських підрозділів посилили контроль на кордоні між ФРН та Польщею через збільшення числа мігрантів і біженців з території Білорусі. МВС у Берліні не виключає регулярні перевірки на кордоні, заявив глава МВС ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) в інтерв’ю виданню Bild am Sonntag, пише УНН.

Міністр поінформував, що в райони, які межують з Польщею, вже відправлено вісім додаткових поліцейських підрозділів.

«Якщо це буде необхідним, я готовий ще більше посилити ці райони. Ми будемо щільно контролювати прикордонні ділянки та зелений кордон з Польщею», – наголосив Зеегофер.

Він також схвалив будівництво загороджувального паркану на кордоні Польщі та Білорусі.

«Те, що ми захищаємо наші зовнішні кордони (кордони ЄС. – Ред.) таким чином, щоб запобігти нелегальним перетинам кордону у зеленій зоні, є легітимним», – заявив німецький міністр.

«Якщо ситуація на німецько-польському кордоні не розрядиться, нам доведеться розглянути можливість запровадити аналогічні заходи, скоординувавши їх з Польщею і владою федеральної землі Бранденбург (одна з німецьких земель, що межує з Польщею. – Ред.)», – сказав глава МВС ФРН.

Поки що контроль на німецько-польському кордоні залишатиметься вибірковим.

Яка ситуація із мігрантами на кордоні із Польщею?

Польща на початку вересня запровадила надзвичайний стан у 183 населених пунктах Підляського та Люблінського воєводств, що межують із Білоруссю, у зв’язку з міграційною кризою та російсько-білоруськими військовими навчаннями «Захід-2021», які тривали з 10 по 16 вересня. Окрім того, Польща вирішила залучити до охорони кордону з Білоруссю військові гелікоптери на тлі міграційно кризи, яку спричинив наплив нелегальних мігрантів.

Також Польща і Литва змонтували огорожу з колючого дроту на кордоні з Білоруссю від проникнення груп нелегальних мігрантів. Вони звинувачують режим Лукашенка у свідомій дестабілізації ситуації на кордоні, наголошуючи, що міграційний тиск є організованими діями Мінська проти Варшави і Вільнюса.

Починаючи з серпня в Німеччині спостерігається стрімке зростання кількості нелегальних мігрантів, що прибувають з Польщі. У серпні на німецько-польському кордоні було виявлено 713 осіб, які незаконно прибули до Німеччини, з них 474 – через Білорусь. У вересні кількість незаконних в’їздів через Польщу збільшилася до 2323 осіб, з них в 1903 – через Білорусь.